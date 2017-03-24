污辱先人 花蓮佐倉公墓遭濫倒廢棄物

花蓮市佐倉公墓遭不明人士偷倒營建廢棄物，市長魏嘉賢對此相當震怒，斥責業者行為不敬，「污」辱先人，指示殯葬管理所加強巡察外，也將在周邊裝設監視器，把亂倒垃圾的惡徒繩之於法。

位於花蓮市郊的佐倉公墓，近年來常有不明人士亂倒廢棄物，數月前更出現近一層樓高的營建廢棄物，清潔隊載運數十輛車才把現場恢復原狀，儘管殯葬管理所在路口設置紐澤西護欄，並加裝ㄇ字型柵欄，但都被撞斷。

最近佐倉公墓B區火葬場周邊又出現垃圾，魏嘉賢偕同花蓮市殯葬管理所長陳柏欣前往了解，看到滿地的營建廢棄物，相當震怒。

魏嘉賢指出，業者圖方便，把廢棄物丟在先人的土地上，這是相當不敬的行為。希望這些業者能自制，將於周邊裝設監視器，揪出造成環境髒亂的罪魁禍首。

佐倉公墓是大花蓮地區民眾安葬先人之處，每逢清明節期間，皆有來自各地的返鄉民眾前往祭拜祖先，雖然墓區因地目變更為公園用地而禁葬，並在10多年前執行遷葬作業，但每年前往掃墓的人數仍不少。為落實遷葬宣導，魏嘉賢指示殯葬管理所在掃墓期間加強宣導，籲請民眾配合完成遷葬作業。1060324

(中央社)