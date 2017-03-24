晶華樓梯頻釀血光災 北市要求封梯裝扶手
台北市晶華酒店樓梯頻釀血光之災，台北市建管處今天行文晶華酒店，要求3月底前在3樓宴會廳通往2樓大廳的階梯加裝扶手，改善前停止使用。
高齡85歲的前行政院長唐飛，22日晚間在晶華酒店3樓宴會廳用餐，走旋轉樓梯時，不慎踩空而摔傷，骨頭沒有裂開；不過左肩韌帶有撕裂傷，23日上午在三軍總醫院進行手術。
由於台泥前董座辜成允農曆年前也在晶華樓梯摔死，雖兩者摔的樓梯不同，但建管處今天上午仍發文給晶華酒店，要求在中央後側挑空區上方樓梯中間加裝扶手。
建管處副總工程司洪德豪表示，樓梯寬3公尺，要求業者在中間加裝扶手，3月底前改善完畢，沒改善前停止使用，這段時間要引導消費者或旅客走其他樓梯或搭乘電梯。1060324
(中央社)
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