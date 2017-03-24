邁阿密網賽 盧彥勳直落二輕鬆過頭關

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男子單打世界排名64名的台灣網球好手盧彥勳今天在邁阿密公開賽（Miami Open）以6比2、6比1直落二擊敗世界排名128名的挪威選手路德（Casper Ruud），輕鬆闖過頭關。

世界職業網球協會（ATP）男子組總獎金699萬3450美元（約新台幣2億1078萬元）的邁阿密公開賽當地時間20日起在美國邁阿密進行。1060324

(中央社)