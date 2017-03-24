交通大隊警車也敢撞 網友：免報警直接量

爆料公社網友PO出高雄市一輛自用小客車從後撞上一輛警車，引發網友熱議，紛紛留言「撞警車耶！超酷的」、「幹嘛想不開去親警車的屁股呢?」、「撞到專業的」。

這起車禍發生在23日晚間，地點在高雄市七賢路與南華路口，警車為高雄市警察局交通大隊新興分隊的警車，剛處理完一起車禍案後準備離開。

高雄市警察局交通大隊新興分隊蔡姓分隊長今天表示，這輛警車當時處理完車禍案準備離開，自用小客車歐姓駕駛疑未注意車前狀況，碰到警車的後保險桿，雙方都沒有車損和人員受傷。

警車遭到追碰後，員警曾下車檢視兩車的受損情形，並對歐男進行酒測，未測出，由於雙方都沒有車損和人員受傷，各自離去。

蔡姓分隊長表示，歐男發現闖禍後，下車一直向員警直喊對不起，一再抱歉，相當尷尬。

不過，民車撞警車引發網友熱議，「撞警車耶！超酷的，而且是直接撞交通大隊的，車上的警察直接下車量」、「想找警察直接到派出所就好啦，幹嘛想不開去親警車的屁股呢?」、「真方便，都不用報警」、「賺到了~撞到專業的~~~民車撞到專業的」。1060324

(中央社)