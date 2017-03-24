黨產會聽證會 查國民黨不動產

不當黨產處理委員會今天就中國國民黨取得國有房屋與基地並移轉追徵舉行聽證會，包括國民黨取得不動產是否不當、應否向國民黨追徵價額等。

黨產會上午召開「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」聽證會。

聽證會爭點主要有3點，包括總計458筆「國有特種房屋基地」是否為國民黨以轉帳撥用等方式取得的財產，並已移轉他人（已移轉第三人或已被政府徵收）而無法返還予國家或地方自治團體？

其次，國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋基地，是否為政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式取得的「不當取得財產」？黨產會應否就已移轉他人的「不當取得財產」向國民黨追徵價額，價額應如何計算等。

黨產會報告表示，國民黨依前國防最高委員會227次常務會議決議，取得部分原為日產的國有特種房地產，待民國41年清查後，各縣市政府報送國民黨接受政府轉帳房屋為114棟，43年行政院核准日產房屋基地權轉帳於國民黨。

黨產會表示，國民黨以轉帳撥用方式取得並已被移轉給第三人土地共458筆、22萬坪、新台幣12.46億元，以106年1月公告現值計算，約價值92億元。1060324

(中央社)