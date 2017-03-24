共軍3艦穿越琉球 駛往太平洋
日本防衛省表示，中共海軍2艘護衛艦（巡防艦）及1艘補給艦，23日中午前後從東海經宮古海峽駛往太平洋，並未侵犯日本領海，但防衛省正在分析這3艘中共海軍軍艦的意圖。
綜合日本媒體報導，根據日本防衛省統合幕僚監部23日發布的資料，這3艘中共軍艦分別為飛彈護衛艦徐州艦、舟山艦，以及綜合補給艦鄱陽湖艦。
宮古海峽位在日本沖繩島南方與宮古島之間，是往來東海與西太平洋的要道，近年來成為中共海空軍突破第一島鏈的必經路徑之一，引起周邊國家關切。
根據媒體先前報導，中共海軍航空母艦遼寧號編隊2016年12月曾通過宮古海峽前往西太平洋訓練；今年3月初，13架包括戰鬥機、轟炸機、預警機在內的中共軍機，也曾穿越宮古海峽飛往西太平洋，與3艘中共海軍艦艇編隊會合進行遠海訓練。1060324
(中央社)
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