LPGA》短洞吞「3柏忌」 曾雅妮起亞賽面臨淘汰危機

曾雅妮因第14洞吞3柏忌，起亞菁英賽首輪只揮出75桿。(資料照 季志翔攝)

LPGA今天(24日)進行起亞菁英賽，這是曾雅妮個人本季第5場出賽，前4場除了本田泰國賽獲得T14，其餘比賽似乎還看不出有復活跡象，首輪後9洞遇亂流，只以75桿(+3)並列第105，面臨本季第4場淘汰危機。

2012年3月，曾雅妮在這場比賽拿下LPGA生涯第15冠，但自此之後陷入長達5年冠軍荒；24日首輪表現又不理想，不僅難在這場比賽重啟冠軍之旅，連晉級都有問題。

她首輪從第1洞出現，前9洞小心翼翼打出2鳥1柏忌35桿，後9洞連打3個Par之後，第13洞吞下柏忌，總桿回到平標準桿，接著在3桿洞的第14洞出現大失誤，注定這輪要交出高於標準桿成績。

第14洞距離168碼，果嶺右半邊被水池包覆，這對最近鐵桿不穩的她來說，理當保守打Par保平安就好，不料卻因小白球下水吞下要命的「3柏忌」，接著下1洞再打柏忌，光是第13洞至第15洞就花掉5桿，雖然第17洞5桿洞補回1隻小鳥，仍以+3交卡。

她這輪前9洞2隻小鳥都是在3桿洞抓到，可能是對自己的鐵桿有信心，才會在第14洞失手付出「3柏忌」代價。

台灣6女將這場比賽都有參賽，首輪打最好的依然資深好手龔怡萍，以70桿與前球后韓國名將朴仁妃等多人並列第18，其次是新人錢佩芸73桿並列第65，與龔怡萍都在晉級線內，另4人除了曾雅妮，徐薇淩74桿與「球后」高寶璟並列第81，李旻77桿並列第126，今年取得全卡資格的程思嘉，爆出加入LPGA2年來最差成績82桿，落居並列第142。

去年「最佳新人」田仁智首輪66桿並列領先。(美聯社資料照)

美國老將柯兒、馬丁與去年「最佳新人」韓國新秀田仁智，同以66桿領先群雌。

(中時電子報)