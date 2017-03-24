大甲媽今晚起駕 吳敦義一早參香

前副總統吳敦義（左二）致贈紅包給鎮瀾宮。（陳淑娥攝）

前副總統吳敦義（左三）一早前往鎮瀾宮參拜。（陳淑娥攝）

大甲媽祖將於今晚起駕，前副總統吳敦義（右起）一早在鎮瀾宮董事長顏清標的陪同下來參拜，表示來拜媽祖的人，要有媽祖的心及精神，多做善事及公益。（黃國峰攝）

遠近馳名的大甲媽祖將於24日晚間起駕，前副總統吳敦義一早前往參拜，他表示，11年來因為有任務都是夜裡來到鎮瀾宮，來拜神的人要有媽祖的心及精神，多做善事及公益，不做是非，並祈求諸天神明庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安、兩岸可以繼續和平永續發展。

吳敦義表示，自己從小就恭敬及信仰媽祖婆，每年都在媽祖生日來到鎮瀾宮，他肯定鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤弘揚媽祖文化及精神，推動媽祖文化節活動，包括新港奉天宮及彰化南瑤宮等宮廟長期配合。

吳敦義指出，11年來因為有任務都是夜裡來到鎮瀾宮，在黨秘書長、立委、行政院長及副總統任內，沒有一年缺席，包括讓媽祖上轎、起駕及接駕，媽祖是台灣人信仰最廣的神，他強調，來拜神的人一定要有媽祖婆的心、媽祖婆的精神、多做善事、多做公益、不做是非，這是很重要的善念。

(中時)