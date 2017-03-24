望兩岸學術交流不中斷 陸校長：畢竟血濃於水
銘傳大學今舉辦「兩岸高教論壇」，北京師範大學、上海交通大學、廈門大學等15索985大學，以及暨南、華中師範等12所211大學皆有出席，不過，日前要求台灣學校簽署「承諾書」的浙江省大學，則全數沒有出席，國內校長推測，可能與浙江對兩岸政治問題較為敏感有關。
兩岸高教論壇共有50所大學、157人出席，大陸有15所985大學以及12所211大學參加，包括北京師範大學、吉林大學、上海交通大學、南京大學、廈門大學、暨南大學、西南大學、華中師範大學、寧夏大學等；台灣則有海洋、東吳、淡江、大同、等10所大學校長出席。
針對日前台灣簽署研修承諾書，保證陸生來台課程不涉及政治敏感議題，引發不少爭議，暨南大學校長胡軍說，由於廣東地區一直以來跟台灣交流密切，少有簽署承諾書的作法，因此他並不了解此問題。
江南大學副校長徐岩則說，學生來台學習主要還是注重知識的交流，希望學生來台可以開眼界、瞭解世界，並且擁有國際化的觀點，目前與台灣的合作交流並沒有障礙，未來也希望擴大合作。
至於陸生來台是否會受到政黨輪替影響？徐岩說，目前兩岸學生交流都是校對校的層級，後續的交流還是要看整體的兩岸政策發展，但以學校的角度，當然希望兩岸交流不中斷，畢竟「血濃於水」。
實踐大學校長陳振貴說，要求台灣簽署承諾書多半源於個別省份的政治顧慮，而浙江省對兩岸政治問題特別敏感，可能也造成此次論壇沒有浙江省份的大學出席；對於未來的兩岸學術交流仍樂觀其成，相信政治問題暫時不會影響學術交流。
(中時)
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