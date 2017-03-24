財星全球50位傑出領袖 蔡總統登第8
美國「財星」雜誌2017年全球50位傑出領袖名單出爐，中華民國總統蔡英文排名第8。上榜的其他國家領導人還包括德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道、立陶宛總統格里包斯凱特。
財星（Fortune）指出，蔡總統去年12月與剛當選上美國總統的川普（Donald Trump）通電話，不但登上媒體頭條，也是1979年以來台美領袖首見。
財星描述，與川普通電話，對正在美國和中國大陸之間引領1條謹慎路線的台灣首位女總統而言，是1項大膽的舉動。
財星並指，去年1月當選後，面對北京祭出限制陸客來台的作法試圖懲罰台灣，蔡總統轉而積極向東南亞旅客招手，希望引發旅遊熱潮。
財星報導，蔡總統同時也推動經濟改革，包括將1週工作時間從6天縮短為5天。（譯者：中央社許湘欣）1060324
(中央社)
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