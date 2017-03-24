台裔許惟量在美辦創投 規模傲視全美

我要評比

曾經被投資公司炒魷魚的台裔科技新貴許惟量，記取失敗教訓不氣餒自拚創業，目前創辦的Mucker Capital公司育成中心Mucker Lab，被評選為規模全美第2大。

科技網站TechCrunch發布的最新評比結果，許惟量（William Hsu）創辦位於南加矽灘（Silicon Beach）的Mucker Capital公司育成中心Mucker Lab，獲評為全美第2大創投基金公司。

Mucker Capital自2011年創辦至今，已培育超過40家新創公司，包括dropoff快遞公司、電子郵件垃圾信風險評估軟體emailage，以及瀏覽器內建折扣搜尋器honey等。

矽灘是指洛杉磯西郊聖塔莫妮卡（Santa Monica）附近Playa Vista及威尼斯灘一帶形成的科技聚落。許惟量10歲跟父母移民美國關島，22歲史丹佛大學（Stanford University）工業工程系畢業後，決定創業。

首次自己當老闆與人合夥，創立建築與工人的聯繫平台BuildPoint，公司僅成立18個月，就順利募集高達5000萬美元的風險投資基金，之後遭遇網際網路泡沫化，於是首次創業就被投資公司「炒魷魚」收場。

可以想見許惟量當時內心五味雜陳的難受，他卻沒有因此一蹶不振，決定攻讀華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）學習如何創設公司，打算重整旗鼓、東山再起。

取得華頓商學院頒發的MBA學位後，許惟量曾在萬事達卡（Maste rCard）、eBay、AT&T等企業邊做邊學，眼看時機成熟會同eBay的上司阮納拉（Erik Rannala），創辦如今規模全美第2大的創投公司Mucker。

回顧這一路走來越挫越勇的創業歷程，他鼓勵有志自己開公司當老闆的同好們，公司的成長及失敗只是一線之隔，除了募資之外，不屈不撓和學習精進的精神，才是邁向成功的關鍵。1060324

(中央社)