台裔許惟量在美辦創投 規模傲視全美

曾經被投資公司炒魷魚的台裔科技新貴許惟量,記取失敗教訓不氣餒自拚創業,目前創辦的Mucker Capital公司育成中心Mucker Lab,被評選為規模全美第2大。

科技網站TechCrunch發布的最新評比結果,許惟量(William Hsu)創辦位於南加矽灘(Silicon Beach)的Mucker Capital公司育成中心Mucker Lab,獲評為全美第2大創投基金公司。

Mucker Capital自2011年創辦至今,已培育超過40家新創公司,包括dropoff快遞公司、電子郵件垃圾信風險評估軟體emailage,以及瀏覽器內建折扣搜尋器honey等。

矽灘是指洛杉磯西郊聖塔莫妮卡(Santa Monica)附近Playa Vista及威尼斯灘一帶形成的科技聚落。許惟量10歲跟父母移民美國關島,22歲史丹佛大學(Stanford University)工業工程系畢業後,決定創業。

首次自己當老闆與人合夥,創立建築與工人的聯繫平台BuildPoint,公司僅成立18個月,就順利募集高達5000萬美元的風險投資基金,之後遭遇網際網路泡沫化,於是首次創業就被投資公司「炒魷魚」收場。

可以想見許惟量當時內心五味雜陳的難受,他卻沒有因此一蹶不振,決定攻讀華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)學習如何創設公司,打算重整旗鼓、東山再起。

取得華頓商學院頒發的MBA學位後,許惟量曾在萬事達卡(Maste rCard)、eBay、AT&T等企業邊做邊學,眼看時機成熟會同eBay的上司阮納拉(Erik Rannala),創辦如今規模全美第2大的創投公司Mucker。

回顧這一路走來越挫越勇的創業歷程,他鼓勵有志自己開公司當老闆的同好們,公司的成長及失敗只是一線之隔,除了募資之外,不屈不撓和學習精進的精神,才是邁向成功的關鍵。1060324

