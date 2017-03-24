恐攻後地鐵告示很英倫 引瘋傳發現假的

英國國會附近昨天發生恐攻後，倫敦地鐵站一則嗆恐怖分子的白板留言在社群媒體瘋傳，連議員都在國會唸出這則留言，但後來發現留言是假的，這是電腦合成的傑作。

路透社報導，英國國會附近昨天發生恐攻釀4死後，一則地鐵白板留言被瘋傳。內容寫說：「在此客氣地提醒所有恐怖分子，這是倫敦，無論你們對我們做什麼，我們都會喝著茶，而且一定會繼續享受生活，謝謝。」似乎道盡英國人出了名的從容「淡定」。

這則白板留言照片今天在推特（Twitter）等社群媒體被倫敦人和記者瘋傳，讚揚留言的語氣很有態度。倫敦地鐵設置白板，通常是讓員工寫上旅行最新資訊或激勵通勤族的訊息。

英國首相梅伊（Theresa May）形容這則留言是「非常棒的致詞，簡單扼要地概括這個議院今日所說的一切人事物」。國會議員何爾（Simon Hoare）之後在國會唸出這則留言，表示這是「為全國」發聲。

不過留言附上的日期時間引發質疑，上頭寫著3月22日14時45分，就在警方獲報趕到西敏區（Westminster）後不久，當時1名歹徒在西敏橋上開車衝撞行人，後來撞國會大廈大門，並持刀刺死1名警察。

倫敦交通局發言人證實，這則告示不是地鐵員工親手寫的。許多分享這則留言照片的人，後來都澄清這則留言不曾出現在地鐵白板，而是電腦合成影像，但無所謂。

根據「衛報」（The Guardian）網站，曾在英國廣播公司（BBC）電台節目中念出這則留言的主持人羅賓遜（Nick Robinson）推文說：「你天天都能有所學習。那則可愛的地鐵告示或許是『假的』，但對於轉貼分享的數千人來說，傳達的情緒卻不是假的。」

「天空新聞網」（Sky News）主持人柏里（Kay Burley）也推文說：「為避免有任何疑問，這是一則電腦合成的告示，儘管如此，這仍是數百萬人共享的情緒。」（譯者：中央社盧映孜）1060324

(中央社)