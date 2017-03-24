數位化＝失業？ 跨國銀行逐步裁減人力

蘇格蘭皇家銀行再傳裁員潮。（圖/美聯社）

雖然科技始終來自於人性，但從發展的進程來看，產業數位化，卻往往是導致失業潮的主因之一。如今這股浪潮也開始吹向跨國中大型銀行，包含蘇格蘭皇家銀行（RBS）、瑞銀（UBS）、德銀（Deutsche Bank）、匯豐（HSBC）與摩根史坦利（Morgan Stanley），為節省高額成本，都開始全面將內部系統數位與自動化，蘇格蘭皇家銀行更將裁撤2千名客服部員工，打算新戶審核權全面交給系統「處理」。

據彭博社（Bloomberg）報導，隨著科技愈來愈發達且方便，數位化風潮開始吹向各個行業，包含蘇格蘭皇家銀行、瑞銀等知名的跨國銀行，不僅逐步將業務交給電腦處理，更為了兼顧成本與效率，也開始裁減現有人力並凍結未來新聘人力。業內人士透露，蘇格蘭皇家銀行與瑞銀將裁減千名全球員工，將新戶審核機制全面轉交給電腦系統判讀；而尚未走出洗錢訴訟的德銀，更急於以數位化和凍結人力，來壓低支出成本；對此現象，匯豐執行長歐智華（Stuart Gulliver）不諱言地表示，「這是未來全球銀行業的大趨勢，從業人員會愈來愈少，而電腦與機器人系統將成為主軸。」

匯豐銀行現任執行長歐智華，圖為先前他受邀訪問北京。（圖/美聯社）

面對可能的裁減與減少聘用，著名的獵頭公司歐思傑（Odgers Berndtson）的首席金融顧問墨菲（Anne Murphy）認為，「總體銀行業從業人數確實會日趨減少，尤其在控管部門，將會引入最大程度的數位化。但在法務、計畫等部門，銀行仍需要聘用優異人才來運營。」蘇格蘭皇家銀行財務長史蒂文森（Ewen Stevenson）日前宣布，將裁撤全球2%比例、約2千名的客服與審核員工，而德意志銀行則為了降低額外開銷，不僅取消新聘計畫，反而宣布要裁撤約600名員工。

雖然「科技將導致失業」，但不少分析師與獵才顧問提醒，與其過度憂慮和不安，倒不如多進修、多學習，讓自己在浪潮來臨之時，能成為那名「乘風破浪」的人才，而不被大浪所擊倒。

(中時電子報)