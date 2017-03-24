林濁水：兩岸本質就是涉外關係

民進黨前立委林濁水今接受電台專訪指出，外交部長李大維日前表示，《監督條例》不須外交國防委員會參與審查，是「只顧名目，不顧本質」的說法，也是自我侷限；兩岸本質上就是一個涉外關係，這點從北京的涉台人事安排即可看出，「不懂外交，就無法處理兩岸」。

林濁水表示，從歷任國台辦主任王毅、張志軍；陸委會主委從夏立言到現任張小月，皆是外交系統出身，可見《監督條例》若排除外交國防委員會審查，是說不通的；《監督條例》的名目可以閃過去，但本質上不能排除。

就《監督條例》目前審查，藍綠僵持不下的狀況，林濁水認為，民進黨立院黨團總召柯建銘不至於和總統蔡英文唱反調，但兩岸目前沒有需交涉的議題，沒有急迫性是事實。

(旺報)