鐵腕掃蕩大麻 連姓嫌犯聲押獲准

南投地檢署指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心及台中市警局第六分局員警，偵辦栽種大麻工廠案件，23日在台中市南區1租屋民宅進行搜索，當場查獲大麻成品、半成品，並逮捕涉嫌栽種大麻之連姓嫌犯1名，經檢察官張鈞翔訊問，以所犯係最輕本刑5年以上重罪及有串證之虞，向南投地院聲請羈押獲准。

南投地檢署指出，本案動員多名員警，在台中市南區仁和一街嫌犯租屋處當場查扣大麻花3盒、磅秤2個、捲菸紙1盒、捲菸器1個、照度計1個、肥料5件、種子放置盒23個、大麻半成品1株、大麻種子6顆、肥料2包、切割器1個、烘乾設備1組、大麻吸食器1個、栽種設備1批、夾鏈袋1包、大麻活株5株、死體3株、酸鹼檢測儀1個、灑水器2個、植栽袋9個、燈源2組、反光板2組、遮光紙3張、大麻成品1包、種植筆記1本、行動電話1 支等犯罪工具，並當場逮捕涉嫌栽種大麻之連姓嫌犯。

連姓嫌犯去年11月間至國外網站，以新台幣1487元之價格訂購大麻種子，並自同月下旬起，在其位於臺中市南區仁和一街租屋處，播種上開所購得之大麻種子以栽種大麻植株並已出苗，再將該等大麻植株葉及嫩莖予以陰乾而製成大麻。

目前全案正由本署指揮內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心及台中市政府警察局第六分局等警察單位繼續深入查證中。

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(中時)