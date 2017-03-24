公車輾斃女學生 家屬：無嬉戲車速太快
蘇姓女學生昨天下午搭基隆客運時後車門突然開啟，蘇女跌落遭輾斃，家屬今天透過新北市瑞芳區上天里里長林瑞明說，當時蘇女不是在車上嬉戲，是因為車速太快轉彎時跌落。
女學生家屬透過林瑞明表示，昨天家屬看見報導提及，女學生是在客運上嬉戲才會發生意外，但死者的妹妹和同行兩名同學都表示，當時是因為車速太快，轉彎產生離心力，沒有抓穩才會摔倒。
他說，姊妹倆昨天下午放學後，是要一同前往瑞芳補習，不是要回大寮附近住家，事發當時妹妹沒有推姊姊，她是為了抓住姊姊，才會差點跟著摔落，但沒有拉到人，書包也跟著掉下車，好在書包沒有勾到妹妹，否則姊妹一起墜落，後果不堪設想。
林瑞明質疑，為何一名30幾公斤的小女孩撞擊到後車門時，車門會自動打開，希望檢察官能查明真相，還給家人公道，基隆客運更是難辭其咎，經過這起事件後，一定要痛定思痛，徹底改革。
基隆地檢署檢察官今天上午10時30分多到殯儀館相驗遺體，死者父母、阿公和兩名同行女學生家屬也到場，妹妹和母親兩人抱頭痛哭，從小拉拔蘇女長大的阿公，見到孫女最後一面時，忍不住哭紅雙眼。1060324
(中央社)
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