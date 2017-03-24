吳敦義參拜大甲媽 盼信眾有善心

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在24日晚間11時起駕，前副總統吳敦義（前左2）一早前往上香表示，拜神的人一定要有媽祖的心、精神，多做善事、多做公益，不做是非。中央社記者趙麗妍攝 106年3月24日

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在今天晚上11時起駕，前副總統吳敦義一早前往上香表示，拜神的人一定要有媽祖的心、精神，多做善事、多做公益，不做是非。

吳敦義卸任副總統後，首次到大甲媽祖神前上香表示，過去因有任務交給他，包括上轎、起駕或接駕等，他在擔任立法委員、行政院長或副總統任內，沒1年缺少。11年來，他都會在此時到鎮瀾宮奉香，祈求媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安，兩岸穩定發展。

他說，從小崇敬媽祖，是非常了不起的神明，深入人心，台灣信仰最廣的就是媽祖婆，善良照顧各方，「媽祖婆這麼興，有祂的道理」。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動將在晚間子時起駕，遶境路程達350多公里，一早許多信眾拿令旗到媽祖神前上香、過爐，先出發踏上遶境路程。1060324

(中央社)