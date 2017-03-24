北京打房再出招 封堵離婚購屋巧門
中國大陸緊縮房市政策後，不少民眾透過離婚巧門取得優惠房貸利率資格。中國人民銀行（大陸央行）今天下令，北京地區離婚1年內的民眾申請房貸，銀行要按購買第2戶住宅的政策執行。
澎湃新聞報導，人行上午在官網發布「關於加強北京地區住房信貸業務風險管理的通知」，對北京地區離婚1年內的貸款人實施差別化房貸政策，從嚴防控信貸風險。
通知指出，據有關方面反映，中國大陸購屋家庭近期透過離婚手段享受首購房貸政策的情形增加，影響調控政策效果，也容易產生財產糾紛、還款能力下降等問題，拉高商業銀行住房信貸風險。
這份通知明定，對於離婚1年以內的房貸申請人，各商業銀行應參照二套房（第2戶住宅）信貸政策執行；若申請住房公積金貸款，要按二套住房公積金貸款政策執行。
北京官方17日發布通知，升級房市調控措施。在認房又認貸的同時，北京購買二套房頭期款比例要求成為全中國大陸最高的城市，普通自住房提高至60%，非普通自住房提高至80%，並降低房貸期限至25年。
報導指出，人行新規發布後，即使離婚後一方沒有貸款紀錄，離婚1年內仍要按普通自住房60%、非普通自住房80%的頭期款比例來購屋，貸款年限不超過25年。與此同時，貸款利率也會相應提高。1060324
(中央社)
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