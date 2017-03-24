黨產會查國民黨轉帳撥用 邱大展：錯誤命題

邱大展在聽證會上大呼「錯！錯！錯！」。（陳信翰攝）

行政院不當黨產處理委員會24日針對「中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」召開聽證會，由黨產會發言人施錦芳（左）、主委顧立雄（右）主持。（陳信翰攝）

行政院不當黨產處理委員會24日針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」舉行聽證會。（陳信翰攝）

行政院不當黨產處理委員會24日針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」舉行聽證會。國民黨行管會主委邱大展稱「轉帳撥用」是錯誤的命題，邱大展在聽證會上大呼「錯！錯！錯！」。

(中時)