盧彥勳邁阿密網賽晉級 對手全是小鮮肉
邁阿密網賽，我國好手盧彥勳男單首輪迎戰挪威18歲新秀魯德(Casper Ruud)，儘管盧彥勳一度因判決有些情緒，但最終仍6比2、6比1輕騎過關，挺進次輪。
魯德是挪威青少年球王，去年轉戰職網就在西班牙塞維利亞挑戰賽封王，以17歲之齡拿下生涯首座挑戰賽冠軍，目前128名是他生涯新高，今年ATP500里約網賽，魯德以外卡之姿直闖最終4強，邁阿密網賽也是他首個ATP大師賽，是挪威備受期待的新生代。
面對這位18歲新星，盧彥勳首盤第6局一度因為主審和線審判決動氣，但盧彥勳仍化憤怒為動力，把握第3個破發點破發對手，盤末連拿4局，加上次盤開賽趁勢追擊共連下8局，儘管5比0後錯失兩個賽末點，但第7局未再給魯德機會，直落二晉級。
33歲的盧彥勳，今年對手幾乎都是年輕自己差一輪以上的20歲球員，「越來越多年輕好手打上來，頗有長江後浪推前浪的感覺，而自己年紀那麼大了，還能和他們抗衡，甚至擊敗他們，感謝上帝。」盧彥勳下一場還有硬仗，同樣是超級新秀德國19歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，小祖維瑞夫曾在霍普曼盃撂倒費德勒。
(中時電子報)
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