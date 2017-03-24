前瞻計畫成立院質詢焦點

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立委賴瑞隆在立法院詢問行政院長林全希望「前瞻基礎建設計畫」達到什麼目標？（姚志平攝）

對於立委賴瑞隆詢問希望「前瞻基礎建設計畫」達到什麼目標？行政院長林全表示希望能達成產業轉型，生活轉型，讓人民有更好的生活。（姚志平攝）

立委賴瑞隆在立法院詢問行政院長林全希望「前瞻基礎建設計畫」達到什麼目標？林全表示希望能達成產業轉型，生活轉型，讓人民有更好的生活。

(中時)