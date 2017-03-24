政院要學校推廣年改文宣 全教總要求道歉、下架
最近行政院要求教育部國教署轉發各級學校，要求推廣「不公義年金一定要改」的文宣DM，全教總今發表聲明痛批，政府以此種階級鬥爭文宣推動年改，除了撕裂社會、加速職業別對立，完全無助年金改革，要求政府向公教人員道歉，並立即下架抹黑文宣。
全教總表示，年金改革以來，坊間流傳許多刻意扭曲、抹黑的文宣，沒想到聲稱要推動世代共榮、年金改革的政府，對這些抹黑文宣不但無力澄清，甚至自己還加入醜化公部門受僱者的行列，實在讓人痛心。
全教總強調，政府就是軍公教的雇主，就算現行年金制度有何不公義，也是歷朝歷屆政府的「傑作」，設計制度的，都是藍綠政府的高官，跟基層公教人員何干？
全教總表示，年金改革目前已進入彙整兩院版本的階段，預計4月中前就會送進國會審議，政府應停止不實抹黑，回到專業對話的主軸，否則改革必定又以失敗收場。
(中時)
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