到杜拜學詐騙 警搭雲梯破集團機房

屏東縣警局今天宣布破獲詐騙集團，逮捕9男3女。警方表示，25歲蔡姓主嫌遠赴杜拜和日本學詐騙技術，警方21日以攀降及乘坐雲梯車進入位於台南的機房，瓦解集團。

警方表示，最近國人在境外從事詐騙中國大陸民眾一經查獲，都遭解送到中國大陸，以致詐騙集團有回籠台灣趨勢。警方日前接獲線報，指以蔡姓主嫌為首的詐騙集團，專門電話詐騙中國大陸民眾，在埋伏、跟監後，21日展開攻堅。

警方表示，蔡嫌以每個月新台幣4萬5000元在台南市高級住宅區租屋，共架設3台監視器，警方發現詐騙機房位於3樓，21日見時機成熟，為了躲開監視器，由霹靂小組及刑大幹員以攀降及乘坐雲梯車高空攻堅方式瓦解詐騙機房。

警方表示，這個集團以設籍屏東的蔡姓及設籍基隆的32歲丁姓為首腦，2人都曾從事詐騙集團工作，其中蔡姓主嫌為了籌組詐騙集團，陸續遠赴杜拜和日本拜師學藝。警方指出，為了躲避警方，詐騙集團份子談相關事宜都會選在國外。

警方指出，集團今年2月成立，管理方式比照國外機房，採集中管理、嚴禁成員外出走漏風聲，並聘請專人負責3餐，出外專車接送，逮捕的12名男女年齡20、30多歲，其中有5人有詐騙前科，1名女性是詐欺通緝犯，12人多設籍台南、高雄及屏東，設籍屏東有8人。

警方指出，受雇成員沒有底薪，以詐騙所得3%-5%抽成，其中有2人向警方表示，應徵時並不知是詐騙，蔡嫌表示工作內容是線上網站，知道是詐騙集團後，已來不及了，只好繼續做下去。

集團利用機房內的網路平台自動撥號系統，向中國大陸民眾以郵件還沒領取為由，進行詐騙，警方表示，目前還在追查詐騙金額。

警方在現場查扣18台智慧型手機及平板電腦、3台筆記型電腦等詐騙工具，12人全被依詐欺罪移送並且已收押。1060324

(中央社)