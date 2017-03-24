雪碧可樂解酒 醫師：未經人體實驗證實
酒駕抓得緊，網傳雪碧和可樂可中和酒精，台南市立安南醫院家醫科醫師蔡忠紘今天說，這項研究僅是試管實驗，未經人體臨床實驗，效果無法被證實，勿冒險嚐試。
雪碧和可樂可解酒的傳言已有數年，近來網傳「喝兩杯啤酒後酒測為0.25，3分鐘後喝杯500CC雪碧或可樂後，1分鐘後再測為0。喝1杯洋酒後酒測0.88，3分鐘後，喝500CC雪碧，1分鐘後再測是0.12」
網傳這項測試是請警察實際做的，證明雪碧、可樂能中和酒精，所以喝完酒後的人，若是怕被酒測，最好喝雪碧、可樂。
蔡忠紘表示，以前就曾聽過雪碧、可樂能解酒的說法，當時他認為是謠言，最近這項傳聞又在網路傳開，他查了一下，發現這項實驗來自數年前的中國大陸廣州中山大學。
這項解酒實驗是以超過50種飲料為對象，以了解這些飲料對酒精代謝過程的影響；研究顯示，雪碧、可樂相較於其他飲料，會增加酒精的代謝效率，雪碧的效果比可樂好。
蔡忠紘說，廣州中山大學的研究，僅是「試管中的實驗結果」，不是「人體實驗結果」，也就是說，這是人體外的實驗，不是人體臨床實驗，不能說明酒精在人體內的分解狀況。
蔡忠紘認為不能因這項試管實驗的結果，提出「雪碧、可樂可以幫助解酒」的理論，他說，未經人體實驗，莫冒險嚐試，以免酒駕觸法。1060324
(中央社)
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