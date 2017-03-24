3/24日中視午間新聞搶先看

今天3月24日的中視午間新聞搶先看：

嬉鬧推落?過彎遭甩出? 國中生墜亡追肇因!

國中少女摔出基隆客運後門慘遭輾死，到底意外怎麼發生的? 死者當時與另外2位同學在車內嬉戲，是被同學嬉鬧推落? 還是車子過彎人被甩了出來? 客運車門又怎麼會被輕易推開，重重疑點有待釐清。

早餐備料都好了... 老闆卻刀砍妻女自刎

基隆市樂利三街1家早餐店，上午6點發生人倫悲劇，劉姓男子持麵包刀刺殺妻子楊姓女子和大女兒後，再割頸自刎，造成她的太太頸部刀傷15公分，傷及氣管，有生命危險。大女兒和行兇的劉姓男子，送醫後沒有生命危險。

辜成允.唐飛都摔 市府發函要求晶華封梯

台泥前董事長辜成允今年一月在晶華酒店下樓摔倒致死，前行政院長唐飛前晚也傳出在晶華酒店下樓時不慎摔倒，左肩韌帶裂傷緊急送醫，雖然兩人摔落的地點不同，但市府已經發函要求晶華封梯.

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)