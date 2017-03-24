廣州潘金蓮氣告毀譽名聲 范冰冰霸氣回應！
范冰冰因拍了導演馮小剛的電影《我不是潘金蓮》獲得極高好評，怎知電影上映後卻引發爭議，一名來自廣州的「潘金蓮」，認為這三字毀損她名譽，氣得將馮小剛、范冰冰等人全告上法院；不過范冰冰也透過經紀人回應，霸氣說「《我不是潘金蓮》，都說我不是，那還有甚麼可告？」
潘金蓮這位小說中的人物，過去老被和「不正經」畫上等號，沒想到范冰冰主演的《我不是潘金蓮》卻被一名同名同姓的「潘金蓮」女士告上法院，認為潘金蓮因為扭曲，讓她名譽受損，也引起潘氏宗親會不滿。
而這個案子已經在北京開庭，儘管范冰冰與馮小剛等人都未現身，但范冰冰的經紀人回應此事時相當霸氣，認為對方告的是「潘金蓮事件」，但范冰冰主演的電影都已經說了「我不是潘金蓮」，「既然都說我不是了，還有什麼可告的？」對於無端捲入案件相當無奈。
(中時電子報)
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