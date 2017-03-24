搶攻大新竹月子市場 6星級護理之家再進駐竹北
全台新生兒出生率最高，並已連續3年出生人數超過1萬1000人的大新竹地區，月子中心常是1床難求，打著6星級硬體與環境的「萊姆產後護理之家」，24日進駐竹北市高鐵、喜來登商圈，名廚阿基師更特別親手料理特色月子餐，讓吃月子餐也可成為1種享受。
萊姆產後護理之家董事長鄭宏輝表示，萊姆位於竹北市文興路和自強南路口，環境清幽，中心擁有中央廚房、專業營養師、國家證照廚師，也正申請「食材溯源」認證，就是要讓新手媽媽在產後獲得最完善的照顧與享受。
院長賴閔宦指出，萊姆有整合性專業醫護團隊，包括有前台大小兒科專業醫師群，由小兒科醫師、兒童氣喘及免疫醫師定期巡視，特別注重環境及日常的感染控制，院內的baby spa，也是護理之家的特色之1，讓新生兒的父母親對嬰兒照料無後顧之憂。
賴閔宦說，中心位在水利大樓的6至9樓，共有36間精緻媽媽房，不但有專業的產後護理師悉心照料產婦，每間媽媽房都是採光、通風良好，獨立空調、免治衛浴和暖風機系列，感應室房卡，美容美髮室，就連床墊都是6星飯店等級獨立筒，讓產婦能夠在坐月子時完全的放鬆休閒，強調渡假式的坐月子心情。
而月子餐更是產婦最關心的服務之1，因為 過往月子餐常是食而無味或變化性小，時常讓產婦望而怯步，為此，知名主廚阿基師，昨天也破例為產後護理之家站台，親手料理「紅麴塔香羊肉烏龍麵」和「麻油3鮮雞飯」等兩道料理。
阿基師指出，月子餐其實也可以兼顧美味爽口與健康，萊姆的月子餐，有中央廚房和專業中醫師調配，加上國家證照廚師的料理，也打破傳統坐月子餐是餐餐都補的舊有印象。
新竹縣衛生局長殷東成指出，新竹縣市已連續3年新生兒人數達到1萬1000人，是全台生育率最高的2個縣市，加上竹科高所得、高消費和高出生率3高的加持，也吸引多家高檔坐月子中心的進駐，衛生局也樂見高服務水平的坐月子中心的進駐。
據了解，由於高檔的坐月子中心有限，不少竹科人從知道懷孕時，就要開始找坐月子中心，且每日要價動輒4000、5000元，一般高檔的月子中心更是6000、7000元甚至上萬元，但仍是一床難求，顯見坐月子中心龐大商機，也吸引各家業者搶進新竹地區這個全台最大的市場。
(中時)
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