自曝個性激不得 李千娜為戲裸體生吞蟑螂

李千娜新戲必須生吞蟑螂，讓粉絲直呼犧牲太大。(圖/李千娜臉書)

李千娜參加第二屆《超級星光大道》 獲得第十名成績，踏入演藝圈後轉往戲劇界發現，更榮獲第47屆金馬獎「最佳新演員」，而喜歡突破自我的她也將挑戰新角色，更需在劇中全裸上陣以及生吞蟑螂。

李佳娜轉往戲劇發展，反而闖出一番成績。(圖/本報系資料照)

李千娜表示自己給外界的印象，就是適合扮演溫柔婉約、楚楚可憐的角色，日前接到新劇本時竟要全裸和吃蟑螂，當下是直接投降推掉這角色，直到導演邀約見面並當面溝通完腳本和拍攝內容後，她不僅立刻答應頭角該角色，甚至還要求導演不須用動畫和剪接，因為她可以全程親自上陣，話一說完讓在旁的經紀人嚇到無法言語。

會毅然接下這角色，李千娜表示除了個性激不得之外，就是喜歡挑戰自我極限，以及與不同領域的人共事，雖然劇組給外界印象是「怪怪的」，但在她眼中卻是一群對電影極度「熱血」的人，也成為她點頭答應的唯一理由。

(中時電子報)