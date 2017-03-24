北韓第6次核試 或在本月底進行

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美國福斯電視(FOX NEWS)24日援引熟悉北韓最新情報資訊的美國官員的話稱，北韓正在新核子試驗準備的最後階段，試驗可能於三月底進行。

據該官員稱，美國國防部已有證據顯示，北韓已完成了在豐溪里核子試驗場新隧道的建設，但還未把核試必需設備運抵新測試地。

(旺報)