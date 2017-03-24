新北基隆跨境閱讀 一張借書證兩市使用
新北、基隆地區民眾今天起只要以一張借書證，就可以借閱兩市的圖書，預估約200萬持卡。新北市長朱立倫、基隆市長林右昌，在新北市立圖書館簽署閱讀合作備忘錄，開創「跨境閱讀」的新合作機制。
新北市與基隆市已形成一日生活圈，民眾互動往來密切，兩市今天展開全國首創的跨縣市合作；即日起，新北、基隆地區民眾只要以一張借書證，就可以借閱兩市的圖書。
朱立倫致詞時表示，新北市近年來推展圖書館升級，增加閱讀資源，以創新的方式推動閱讀，新北與基隆展開跨區域的閱讀推廣合作，除了希望將新北推動閱讀成功的經驗與大家分享，同時希望透過跨縣市閱讀資源結合的方式，提供民眾更便利的跨境借閱及參與閱讀活動，建立好書共享的平台。
他說，希望此次跨出大台北地區第一步的合作，引導各縣市加入，使全國民眾能夠共享各縣市的圖書資源，形成社會運動，共同打造書香社會。
林右昌則指出，基隆市與新北市素來因地緣關係交流密切，兩市的居民生活圈多有所重疊，這次推出的合作服務，除了讓兩市讀者閱讀更加便利以外，同樣也拓展了市民可及的閱讀資源。
他表示，基隆素來因為資源的侷限，推動閱讀並不容易；近年在市府團隊的努力之下，實行了許多創新策略來推廣閱讀風氣，希望能全面性地提升基隆的閱讀基礎建設。
林右昌表示，此次基隆與新北合作推出的服務，打破了傳統以行政區做畫分來提供服務的限制，轉而以民眾生活圈做考量，讓服務能夠更加便捷、更符合民眾需求。
新北市立圖書館指出，此次兩市閱讀跨境合作，借閱證結合，只要一張借書證，新北、基隆通用，兩市市民可跨縣市或利用線上加值辦證，即可享受「一卡通行，原證借書」的便利服務。1060324
(中央社)
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