巴布狄倫罕見受訪 自爆是艾美懷絲粉絲

美國詩人歌手巴布狄倫罕見接受訪問，暢談新專輯「Triplicate」製作，還自爆是英國靈魂歌手艾美懷絲和立體音響樂團的粉絲，甚至對愛黛兒（Adele）翻唱他的歌表示歡喜。

法新社和「時代雜誌」（Time）報導，這段與作家佛蘭納根（Bill Flanagan）對談的內容發布在諾貝爾文學獎新科得主巴布狄倫（Bob Dylan）官方網站上，他在訪談中讚賞2011年去世，得年27歲的艾美懷絲（Amy Winehouse）。

巴布狄倫說：「她可以堪稱是個人主義強烈的最後一人。」

75歲的巴布狄倫也大讚深受藍調和民謠影響的兩位在世女歌手薇勒莉茱恩（Valerie June）和愛美達美（Imelda May），也出人意料之外的稱讚威爾斯搖滾樂團立體音響樂團（Stereophonics）。

薇勒莉茱恩和立體音響樂團主唱凱利瓊斯（Kelly Jones）反應都相當驚訝，對能受到搖滾大師賞識感到開心。

薇勒莉茱恩發推文表示：「吃驚到下巴掉地上了！很榮幸你有聽我的音樂！！！」

凱利瓊斯則表示：「巴布狄倫提到我的名字，能獲得大師認可讓我想寫一首新歌！」

巴布狄倫被問到他在巡迴巴士上都看什麼電視節目時，他嘲諷地說：「『我愛露茜』（I Love Lucy），一整天沒有停過。」

本月底將上架的專輯「Triplicate」共收錄30首歌，按3種主題分裝成3張CD。（譯者：中央社陳昱婷）1060324

(中央社)