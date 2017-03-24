巴布狄倫罕見受訪 自爆是艾美懷絲粉絲
美國詩人歌手巴布狄倫罕見接受訪問，暢談新專輯「Triplicate」製作，還自爆是英國靈魂歌手艾美懷絲和立體音響樂團的粉絲，甚至對愛黛兒（Adele）翻唱他的歌表示歡喜。
法新社和「時代雜誌」（Time）報導，這段與作家佛蘭納根（Bill Flanagan）對談的內容發布在諾貝爾文學獎新科得主巴布狄倫（Bob Dylan）官方網站上，他在訪談中讚賞2011年去世，得年27歲的艾美懷絲（Amy Winehouse）。
巴布狄倫說：「她可以堪稱是個人主義強烈的最後一人。」
75歲的巴布狄倫也大讚深受藍調和民謠影響的兩位在世女歌手薇勒莉茱恩（Valerie June）和愛美達美（Imelda May），也出人意料之外的稱讚威爾斯搖滾樂團立體音響樂團（Stereophonics）。
薇勒莉茱恩和立體音響樂團主唱凱利瓊斯（Kelly Jones）反應都相當驚訝，對能受到搖滾大師賞識感到開心。
薇勒莉茱恩發推文表示：「吃驚到下巴掉地上了！很榮幸你有聽我的音樂！！！」
凱利瓊斯則表示：「巴布狄倫提到我的名字，能獲得大師認可讓我想寫一首新歌！」
巴布狄倫被問到他在巡迴巴士上都看什麼電視節目時，他嘲諷地說：「『我愛露茜』（I Love Lucy），一整天沒有停過。」
本月底將上架的專輯「Triplicate」共收錄30首歌，按3種主題分裝成3張CD。（譯者：中央社陳昱婷）1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。