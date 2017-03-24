水情不佳 台南嘉義預定4/5一階限水

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南部水情不佳，今年1月至3月降雨僅及往年平均值的2成，南水局今天表示，台南、嘉義預定4月5日實施一階限水。

南部正值枯水期，高屏溪流量持續下降，高雄水情緊繃，燈號已從綠燈轉為黃燈，3月20日實施第一階段限水，台南、嘉義雖是稍佳的綠燈，一階限水也迫在眉睫。

南水局說，嘉義的蘭潭、仁義潭水庫、台南的南化水庫，有效蓄水量比往年少了1成，若是春雨未及時到來，預定4月5日實施一階限水。

台灣自來水公司第六區管理處也表示，每日將嚴格管控南化水庫出水，延長水庫蓄水；自曾文及烏山頭2座子母水庫取用水源的潭頂淨水場及烏山頭淨水場，將以滿載出水，減輕南化水庫出水；台南整體供水區將採更嚴密調控供水壓力方式，有效節省水量。

南水局說，曾文、烏山頭水庫的蓄水，和往年平均值差不多，嘉南灌區今年一期稻作維持正常供灌。

目前南部的高、屏、南、嘉，僅屏東水情仍是正常的藍燈。1060324

(中央社)