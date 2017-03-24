日加賀艦 陸專家：效能有限僅略增士氣
針對日本大型護衛艦加賀號正式服役，中國大陸專家李晨說，加賀號能顯著增強日本的海上投送能力；但若用來威懾中國大陸，作戰效能則「非常有限」，只能「略微提振士氣」。
李晨還說，對日本而言，選擇與中國大陸軍事對抗，將是個「填不滿的無底洞」。
參考消息網今天報導，現任中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員的李晨說，加賀號將顯著增強日本的海上投送能力，有利於和平時期在海外展示軍事外交及國家形象，以及參與維和、救災、反海盜和撤僑等非戰爭行動。
李晨表示，若日本將加賀號用來戰備及威懾中國大陸，增加的作戰效能將「非常有限」。
他說，和平時期，加賀號若部署在日本周邊，一定程度上可利用艦載直升機，加強跟蹤和監控中共海軍演訓。在琉球群島周邊巡航時，也可與島上駐軍相互支援。因此，加賀號只能「略微提振日本的士氣」。
但李晨說，日本面臨的壓力並不會因加賀號而減少。一旦面臨高強度的海上衝突，加賀號攻防能力有限，無法獨當一面，更談不上「牽制中國海空力量」。即使美日聯合作戰，在美軍確保制空、制海權下，加賀號也只能承擔一定的反潛和投送任務，錦上添花而已。
他認為，一旦第一島鏈爆發高強度海上衝突，水面艦艇乃至於海軍各兵種，都只是整個作戰體系的一部分。對日本而言，選擇與中國大陸軍事對抗，將是個「填不滿的無底洞」。1060324
(中央社)
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