陸禁韓令 南韓質疑違反國際規則

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南韓經濟副總理兼企劃財政部長官柳一鎬今天在對外經濟部長會議上表示，南韓正研究中國的反薩德措施是否違反國際規則，若確實違規，南韓將秉持原則依法因應。

南韓聯合新聞通訊社報導，柳一鎬在會議中表示，韓方一直密切注意中方的反薩德措施，並努力透過自由貿易協定（FTA）共同委員會、駐外使館等多種管道與中國當局溝通。

中國大陸強烈反對在南韓境內部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），為此採取一連串「限韓令」、「禁韓遊」等反制措施，迫使韓流在中國寸步難行，陸客訪韓人數也銳減，南韓進駐中國大陸的企業、南韓國內觀光等產業受重創。1060324

(中央社)