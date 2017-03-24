探殉職警眷結緣13年 陳建州貼文催淚

藝人「黑人」陳建州今天在社群網站臉書（facebook）分享與殉職警察家屬13年來的故事，發布10小時已獲3.8萬人次按讚，網友留言直呼很感動、看到哭了。

陳建州凌晨在臉書談起2004年6月台中警匪槍戰，造成兩名小隊長中彈殉職，看到新聞畫面中李小隊長國小六年級女兒驚嚇又無助表情，讓他非常不忍心及難過，他父親也是突然意外離世，特別能感受當下震撼心情。

他說，1週後到台中主持活動，結束工作準備回台北，請司機繞到台中殯儀館，想去李小隊長靈堂致意，把這場演出酬勞獻給遺孀，作為急難救助金或子女教育費補助，並留下電話號碼，希望未來持續聯繫，「只想盡一份力，來幫助殉職小隊長的兩個孩子」。

之後主持金馬獎星光大道，看到紅毯旁有「黑人哥哥加油」燈牌，原來是李小隊長兒女帶同學到場支持，陳建州直呼真是說不出的感動。

2011年婚宴當天，陳建州與老婆范瑋琪送走最後一名客人，突然出現一名年輕人說「黑人哥哥你還記得我嗎？我是嘉浚，媽媽請我務必來送個紅包給你」，他瞬間紅了眼眶；嘉浚告訴他考上警專，「想跟爸爸一樣，做一個可以保護別人的人」。

他說，前幾天與李媽媽聯繫，得知嘉浚已在台中市消防隊服務5年，7月要結婚；看到嘉浚在臉書分享消防訓練及進出火場照片，為嘉浚感到驕傲。

陳建州表示，「生命真的一直在影響著生命」，許多人不了解警察和他們家人過得有多麼不容易，不給他們掌聲沒關係，但請別踐踏警察尊嚴。警消人員需要大家支持與鼓勵。1060324

(中央社)