印尼童課後擺攤累到睡著 網路惹憐

印尼1名13歲的男童放學後還得趕著擺攤賣零食，為的是幫助改善家中經濟。他累到張嘴打瞌睡的照片在網路上瘋傳，許多網友都感到不捨。

印尼新聞網站Detik.com等媒體近日報導，雅加達南區一名13歲的國小男童阿布里（Abil Alifudin）因為一張在路邊擺攤、累到就地張嘴睡著的照片在網上瘋傳，許多網友都稱讚他很勇敢、懂事，也心疼他年紀小小就要辛苦幫忙負擔家計。

照片中，阿布里穿戴一身整齊的校服，攤位上就是一個簡單的厚紙板做成的紙箱，箱子裡是他販售的零食、餅乾和面紙。

阿布里表示，他每天放學後，從下午2時開始擺攤到晚上10時，為的是要掙一點錢，用來買在學校要用到的各種用品，也希望能幫助媽媽減輕負擔。

他說，擺攤賺來的錢，可以用來買背包、鞋子，也可以去附近的網咖上網。

即使每天擺攤到晚上10時才收工，阿布里還是不忘前往朋友家裡，一起做完功課

放學後辛苦擺攤的生意好不好？他說，一天可以賣掉10到20包的面紙，進帳2萬5000印尼盾（約新台幣58元），不過有時候一天能賣到5萬盾。

阿布里也坦承，因為常常工作到晚上，所以白天在學校上課時他常常打瞌睡，同學也曾因此取笑他。

不過，阿布里覺得自己不偷不搶，自食其力沒有什麼不對，一點也不會覺得不好意思。他的老師、朋友和家長都知道他下課後還得去擺攤，但他也沒因此荒廢學業，抓緊時間認真學習。1060324

(中央社)