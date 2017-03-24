邱太三釋憲案發言 許毓仁：讓人失望

我要評比

同婚釋憲案今天開憲法法庭言詞辯論，法務部長邱太三說，若開放同婚未來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」。國民黨籍立委許毓仁說，法務部讓人失望，「講恐龍部可能還太抬舉。」

憲法法庭上，邱太三提到，有長輩問他，過年時家族祭祖，同婚時將來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」？因而產生爭辯。民眾生活該如何定位，是媳婦還女婿？婚禮到底要不要稱新郎新娘？這在中、南部衝擊更大，社會上對同婚、反同婚未達共識，貿然修改，一定衝擊社會秩序。

許毓仁今天出席「婚姻平權大平台」的直播點評活動，主持人問及對法務部態度的看法，他一開口就說，「實在受不了，法務部應該改稱恐龍部。」

許毓仁說，跟邱太三溝通過好多次，沒想到他今天還是這樣的說法，讓人感嘆政府對同婚議題的僵化，「講恐龍部可能還太抬舉。」

「今天是因為釋憲，一定要有人扮黑臉、有人扮白臉嗎？」許毓仁說，邱太三今天不代表他個人，而是代表法務部，大法官會將邱太三的發言作為法務部對於社會「衝擊最小」的論述，視為政府的態度。

許毓仁表示，法務部過去態度模糊，但今天透過明示暗示，態度朝向修專法而非民法，恐怕會影響大法官的心證。

他認為，今天釋憲辯論，各方對於現行法規無法保障同性婚姻，已有很高的共識，爭議點會在要修改民法，還是另立專法。

許毓仁表示，不論是要修民法或立專法，都應在這個會期做決定，否則恐更拖延更久，再來就要碰到選舉，更恐影響執政黨意志。

稍早護家盟在司法院外召開記者會，大法官的職權是核對和解釋現有憲法條文，創設新法是立法院權限，今天法庭有違法之虞。1060324

(中央社)