趙薇《還珠》片場照曝光！蘇有朋「睡得像死人」
電視劇《還珠格格》轟動一時，在許多觀眾新中仍是經典，趙薇、林心如、蘇有朋更因此紅遍大街小巷，近日《還珠格格》片場照罕見曝光，趙薇穿著清裝戲服，懷裡抱著小女孩，她濃眉大眼模樣勾起許多粉絲對「小燕子」的回憶，不過身後的蘇有朋在旁呼呼大睡，意外成為照片亮點！
照片中，趙薇身穿古裝戲服，懷裡抱著小女孩，舊照曝光引發熱議，而照片中的蘇有朋卻穿著連帽羽絨衣，在角落躺椅上呼呼大睡，連蘇有朋都忍不住轉發照片，還自嘲：「傳說中的睡的像個死人...人....」。
除了蘇有朋成為亮點外，趙薇懷中抱的小女孩也撞臉大陸諧星小瀋陽，讓他驚訝直呼：「今天被這張照片嚇到，都說抱著的是我，姐，你確定一下抱著這是我嗎？」事後趙薇也逗趣回應「是你」。
(中時電子報)
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