偷車牌加霸王油自認天衣無縫 仍被查緝遭起訴

34歲、有多次毒品前科的陳姓男子，沒錢加油，前後兩次先去偷車牌，懸掛在自己車上，再去加油站加「霸王油」，工作人員一加完油立即加速逃跑，自以為天衣無縫仍被查緝到案。台中地檢署偵結，依竊盜、詐欺等罪嫌起訴，請求分論併科並加重其刑。

起訴書指出，陳男身上沒錢，去年11月間先偷了兩面車牌，掛在自己小客車，開到南區一加油站加油，趁服務員加完油、收油槍之際，趁隙開車就逃離現場。

陳男於今年1月17日，又以同樣手法，先以螺絲起子偷了兩面車牌，狸貓換太子掛上自己汽車上，再開到沙鹿區一加油站加油，等工作人員加滿油、收油槍，還來不急蓋上油箱蓋，他開車就跑。

陳男以為用假車牌加霸王油就能逃避查緝，但警方利用監視器比對出他涉案，上月間將他逮捕到案，並取出他最後掛上的偷竊車牌，其餘車牌已被丟棄。

台中地檢署偵結，檢方認為陳男涉嫌2起加重竊盜罪、2起詐欺罪，且構成累犯，4項罪要分論併科、並加重處刑。

(中時)