從太陽花看台警的好 美國人：闖國會美警早射殺

在美國人眼中，台灣警察素質不錯，若是抗議者侵入國會，美國警察早開槍射殺。(本報系資料照)

客委會主委李永得遭員警盤查，風波至今未歇，在台灣教書的美國人畢靜翰發表看法指，跟美國、法國警察比，台灣警察的素質良好，對公民的態度普遍友善。以太陽花事件為例，台灣警察沒有殺死任何人，要是美國警察，早就二話不說開槍。

常發表時事見解的美籍英文老師畢靜翰，日前在臉書寫下對台灣警察的看法，他指從美國人角度看台灣警察，他們行事方式、態度蠻輕鬆，看見路上各種違法，若不到誇張程度，警察其實鮮少去管。

畢靜翰說，就自己對台灣警察和公民互動的觀察，認為台灣警察態度友善、素質良好，基本上都從「不傷害人」角度執勤公務，不會刻意為難公民，不少警察開民眾罰單時，還會開玩笑聊天，也有看過公民不斷怒罵警察時，警察完全沒動怒。

畢靜翰坦言台灣警察存在許多問題，但他認為，可以從建立更好監督制度來改善，不用一直歸罪警察，「台灣的警察已經比很多民主國家的警察好太多了」。與其一直亂罵警察，不如欣賞感謝警察的優點，雖不會達到完美，但應該可得到一個還不錯的結局。

另外，畢靜翰也從太陽花學運舉例，指當時抗議者侵入立法院，警察卻沒有殺死任何人，「在美國的話，如果有幾百個人闖入美國國會大廈，警察一定二話不說開始槍斃人，連先問上司怎麼辦都不用，報一聲CODE RED後，除了開槍還是開槍」，畢靜翰認為「台灣的警察不是完美，不過從一個美國人的角度，他們真的還不錯」。

(中時電子報)