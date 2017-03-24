建管處發函 要求晶華酒店改善主梯

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鑑於晶華酒店於2月期間發生消費者在室內中庭二樓通往三樓的樓梯摔倒事件，經檢討該座樓梯寬度超過3公尺，依建築技術規則規定應設置中間扶手，建管處爰發函該飯店改善，晶華也允諾3月底前可改善完成。

晶華酒店未改善樓梯扶手前，建管處要求暫停使用該座樓梯，加設警示帶圍阻，並設專人引導消費者改走其他樓梯或搭乘電梯，以維安全。

(中時)