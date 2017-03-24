北市失業勞工子女就學補助 申請至3月31日截止

為協助減輕北市失業家庭的經濟負擔，讓失業勞工子女能安心就學，北市勞動局2月1日起至3月31日止，受理失業勞工子女105學年度第2學期就學補助申請，申請案即將於月底截止受理，符合申請資格的民眾請把握最後時間。

勞動局長賴香伶表示，申請人只要符合設籍北市、非自願離職期間為去年10月1日至今年3月31日、申請人及配偶104年度綜合所得總額在148萬元以下、子女就讀國內高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供的就學費用補助或學雜費減免者，即可提出申請。

勞動局指出，補助的額度為公立高中職5,000元、私立高中職12,000元、公立大專院校12,000元、私立大專院校26,000元。

符合資格的民眾，申請時請備妥申請書，並附上在學子女105學年度第2學期就學繳款單影本、最近一次失業給付認定收執聯影本、申請人及配偶104年度綜合所得稅各類所得資料清單及戶口名簿影本，於受理期間內以掛號郵寄至台北市市府路1號北區5樓台北市政府勞動局勞資關係科。

勞動局提醒，請民眾把握受理時間，申請書可至勞動局或北市各就業服務站免費索取，或至勞動局網站下載（業務服務/勞動服務/失業勞工子女就學補助），相關訊息亦可洽北市民熱線1999詢問。

(中時)