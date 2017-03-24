伊凡卡婚姻維持好 美專家：美中日三邊關係就穩定
美國的笫一千金伊凡卡和丈夫庫許納的婚姻若維持好，美中日三邊關係就可以保持穩定。白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林一句輕鬆點評，透露川普總統對伊凡卡夫婦的信任，以及庫許納和中國，以及伊凡卡和日本的關係。
目前擔任智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲副總裁的葛林23 日在布魯金斯研究所舉行的「美國新政府的亞洲關係」研討會上，一句話引來眾人笑聲。葛林會後表示，這是個輕省的說法，不是分析性的外交語言。但日方在首相安倍晉三訪美時，觀察到川普最信任、且不畏懼川普的人，正是庫許納。日本駐美大使佐佐江賢一郎也與庫許納晤面多次；伊凡卡與東京方面則有很好的關係。
另一方面，庫許納和中國駐美大使崔天凱則經常晤面交談。外界都注意到了庫許納和伊凡卡對川普的影響力，尤其是在川普政府的亞洲政策尚未定型前。
庫許納和伊凡卡，他們沒有「外交政策」，他們只希望川普可以看起來很好，可以連任。葛林說，這是一個「不尋常」的情況，也不是「健康的」外交之道。而在東京人們對安邦集團和庫許納公司，以及川普商標在中國通過，審慎觀望。
另一方面，葛林在演說中則講到了日本和中國官員對川普政府的看法。一周前才從前中國和日本訪問回來，葛林說，安倍政府覺得與冷靜精明，相信實力的美國保守派打交道較舒服；中國人對川普政府十分小心，不想在中19 大舉行前與美國發生爭鬥。
(中時)
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