大馬台商新廠開幕 章計平出席打氣

中華民國駐馬來西亞代表章計平偕同代表處僑務組組長黃克忠，21日前往森美蘭州出席台商馬來西亞全興飼料公司新廠開幕典禮，場面熱絡。

駐大馬代表處今天發表聲明說，章計平向出席開幕典禮的大馬政府政要及觀禮貴賓致詞時表示，台灣與大馬雙邊經貿關係向來密切，目前台灣為大馬的第4大投資夥伴，累積投資金額達122億美元。同時台灣也是大馬第8大貿易夥伴，2016年台馬雙邊貿易額達141億美元。

他指出，全興飼料公司投資設廠金額超過新台幣3億5000萬元，土地面積2萬238平方公尺，不僅為大馬創造就業機會，並能引進技術，帶動大馬經濟繁榮。而新廠將投入生產高品質水產蝦及魚飼料，達到具體落實推動新南向政策，進一步加強了台馬的經貿關係及區域鏈結。1060324

(中央社)