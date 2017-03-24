放寬農藥殘留 藍批不解決問題還開後門

中國國民黨籍立委蔣萬安今天表示，食藥署公告放寬農藥殘留標準，把責任推給廠商，未善盡把關責任，不想辦法降低蔬果農藥殘留率10.9%的問題，還放寬標準大開後門。

國家政策研究基金會（國民黨智庫）上午召開「農藥殘留太高 台灣人毒不死？」記者會。蔣萬安、前農委會主委林享能、智庫執行長孫立群出席。

由於食藥署3月15日逕自公告放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，常用的農藥「氟派瑞」（Fluopyram），澳洲、日本茶葉根本不能使用，現在卻在茶葉用藥上提高到6ppm；菜農常使用的達滅芬（Dimethomorph殺菌劑），萵苣從過去不得殘留，但到2009年農藥安全容許量標準訂為0.5ppm，現在又要放寬到10ppm，整整20倍。

蔣萬安指出，食藥署說是廠商提出申請，就貿然配合廠商，提不出任何實驗證明，沒有自主分析報告，把責任都推給廠商，把關的角色在哪？昨天農委會甚至脫口而出，這次標準訂定是廠商建議，後來馬上改口，難道要農藥商治國嗎？

林享能表示，公告標準不是來自農民的要求、農會的建議，食藥署引進可以說是按照程序，但其實是廠商一手主導，因為廠商認為台灣的茶葉有1萬5000公頃，如果1公頃用3000斤的農藥，1年就可使用45萬噸農藥，相較之下，種木瓜的面積只有4200公頃，廠商當然鎖定茶葉。

林享能指出，這是兼顧台灣人民健康、農業發展嗎？應該是兼顧廠商的利益。他認為，很多標準要放寬是開倒車，每個國家的農藥標準不一，不一定要考慮跟其他國家同步。

蔣萬安說，食藥署去年做市場監測，蔬果農藥不合格率超過10.9%，食藥署不想辦法降低蔬果農藥殘留，還放寬農藥標準大開後門，這種邏輯令人不解。呼籲主管機關必須重新檢討行政命令，不要貿然開放。

林享能表示，如果真的放寬農藥殘留標準，出口日本的烏龍茶可能也會受到阻礙，「農業政策不是這樣考慮的」。

孫立群指出，茶葉有高價和低價市場，有機無毒走高價市場，開放農藥殘留標準，台灣有辦法和其他勞力便宜的低價市場競爭嗎？到最後兩邊市場都搶不到。而現在開放農藥殘留標準，是不是下一步就要開放美豬進口？1060324

(中央社)