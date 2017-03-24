國軍打靶流彈傷民 林全：嚴肅檢討

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民進黨立委陳賴素美24日表示，國軍位於桃園市楊梅區的雙連坡靶場上週發生流彈射到社區、還打到人的傷民事件，現場甚至還可以撿到子彈；行政院長林全說，會了解情況，嚴肅檢討。（陳賴素美國會辦公室提供）中央社記者蘇龍麒傳真 106年3月24日

民主進步黨籍立法委員陳賴素美今天表示，國軍位於桃園市楊梅區的雙連坡靶場上週發生流彈射到社區、還打到人的傷民事件；行政院長林全說，會了解情況，嚴肅檢討。

陳賴素美上午在立法院質詢時表示，軍人打靶訓練，不該把民眾當活靶。

她說，當時請國會辦公室協調，聯絡國防部希望暫停打靶，但她在現場待了很久，靶場還是持續射擊，現場還可撿到子彈。

陳賴素美表示，雙連坡靶場前2年才發生送貨司機手被打穿、民宅水管被打破，希望行政院督促國防部，安檢所有靶場，了解雙連坡設施有沒有缺失，並建立、檢討發生事故SOP（標準作業程序）。

林全說，就安全看，會了解、嚴肅檢討，當靶場安全不能有100％把握時，打靶都應該停下來。會請國防部立即檢討、提改進方案，2週內報告。1060324

(中央社)