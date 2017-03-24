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歐巴《皮諾丘》金英光抵台 粉絲尖叫接機

中時
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歐巴金英光抵台 粉絲尖叫接機
金英光帥氣抵台。(范揚光攝)
歐巴金英光抵台 粉絲尖叫接機
金英光(右)一下飛機就被熱情粉絲包圍爭相握手。(范揚光攝)
歐巴金英光抵台 粉絲尖叫接機
隨和的金英光親切地與粉絲合影。(范揚光攝)

演出《皮諾丘》暴紅的韓星金英光上午搭機抵台，並於明天舉辦粉絲見面會。

金英光下機後隨即被粉絲尖叫包圍，對於前來爭相握手及合影的粉絲，金英光幾乎有求必應來者不拒，展現他隨和親切的一面。

身高188公分的金英光以模特兒身分踏入演藝圈，首度來台的他行前透露心情十分緊張，為了不讓粉絲失望自己不但勤練歌喉，還特地準備禮物，希望大家都能感受到他的誠意。

(中時)

關鍵字：粉絲模特兒演藝圈
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