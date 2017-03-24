「腐爛肉」延燒 韓港速食店停售肉類餐點
巴西「腐爛肉」事件有延燒擴大趨勢，日前全球最大肉類製造商JBS，和全球最大家禽出口商BRF遭巴西警方踢爆，衛生檢查員放行腐爛和含菌肉品出關，全球多國都紛紛禁止進口巴西肉品。現在，韓國香港各地的漢堡王等大型連鎖速食店，也開始暫停供應店內的雞、豬、牛肉餐點，以確保顧客食用安全。
《路透社》(Reuters)報導，韓國漢堡王(Burger King)和香港大家樂(Cafe de Coral)等大型連鎖速食店，為了避免顧客承受食安危機的風險，決定採取積極措施，率先暫停供應各種肉品餐點。
香港之前爆發的嬰兒配方奶和食用油危機，已經讓很多餐廳、零售商和食品製造商失去了消費者的信心，為了重拾顧客信賴，這些大型連鎖商店主動暫停供應菜單上的肉類餐點，尤其是雞肉，因為今年全球禽流感疫情仍未降溫，巴西又是全球加工肉出口大國，很可能有潛在感染的危機。
中國和香港是巴西肉品的兩大進口地，去年購買額就佔了拉美最大經濟體總量的1/3，將近140億美元(約新台幣4,286億元)。
雖然韓國政府已經撤除巴西進口肉品的禁令，但是當地人氣炸雞漢堡速食店Moms Touch周三 (22日)還是宣布全國1千多家分店暫停銷售雞塊餐點。韓國漢堡王也停賣店內的雞肉餐點，因為他們的雞肉製品混有巴西進口的肉品，因此，漢堡王不確定何時才會恢復供應，或是直接推出新菜單取代雞肉餐點。
(中時電子報)
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