高麗菜不如一顆茶葉蛋!立委分送2千5百顆高麗菜助弱勢
一顆高麗菜不如一顆茶葉蛋！立委盧秀燕今天（24日）分送近2500顆高麗菜給台灣兒童暨家庭扶助基金會、創世社會福利基金會等8個社福團體，還親自炒了一盤色香味俱全的高麗菜，呼籲大家以行動力挺農民，多吃營養價值高的高麗菜，不要讓菜農面對產量過剩，價格暴跌，欲哭無淚。
「菜金變菜土，農友連收割都不夠成本」，盧秀燕指出，農委會每年編列近千億元預算，本應做好農產品調配及種植指導，以免因產銷失衡，導致穀賤傷農，菜價崩跌，農友抱著歡喜心種高麗菜，卻遭受含淚收割的壓力，農委會也要負起責任。
為搶救菜價，搶救農友，盧秀燕與服務處志工聯繫協調菜農與受贈單位，藉由將這些資源轉贈給有需要的團體，創造菜農與弱勢受助團體的雙贏。
今天一早包括台灣兒童暨家庭扶助基金會、創世社會福利基金會、立達啟能訓練中心、北台中教會、甘霖慈善事業基金會、普門慈幼慈善會、台中市身無礙關懷協會、台中市慈善寺等弱勢或慈善團體，都獲得愛心高麗菜。
盧秀燕平時忙於問政與選民服務，今天特別展露一手好廚藝，以高麗菜炒香菇、紅蘿蔔等食材，她說，口味雖較清淡，但也較健康，她現在常以高麗菜當飯吃，營養高又富含纖維，鼓勵大家做各種高麗菜料理，不只可以炒，煮湯還能製成菜乾、泡菜。
南台中家扶中心主任洪健胤對剛從雲林菜園採收來的高麗菜，特別以風扇散熱，避免在高溫下受損，南台中家扶受助對象900多戶，分送高麗菜為受助家庭加菜，高麗菜以愛心調味，「抱著感恩之心，吃起來甜在心裡」。
「植物人病友可以吃高麗菜打汁的食物，有助健康好消化！」創世社會福利基金會台中分會副組長林仁亮表示，植物人病友平時可以肉和蔬果打碎料理後，為病友增加體力。
盧秀燕表示，現在高麗菜價格崩跌，農民入不敷出，寧願將菜棄置農田不敢收割，因為收割也要收割的成本，一顆高麗菜價格還不如一個茶葉蛋，2個月前服務處曾經捐贈過高麗菜，但是到現在為止，價格卻仍舊低迷。
營養師張美菁表示，高麗菜在蔬菜類中營養價值最高，目前是盛產時期，所含的營養份更高，高麗菜含有豐富的維他命及礦物質，其中維他命c的含量更高，同時含有膳食纖維，能夠促進排便，增加新陳代謝。
(中時)
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