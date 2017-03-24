PGA》球王強森世界比洞賽晉級 世界第2麥克羅伊出局
總獎金975萬美元的Dell世界比洞賽，世界前2命運大不同！「球王」美國重炮強森，24日第2輪在強風中以「贏3洞剩2洞」擊敗德國好手凱莫，以2連勝晉級；世界第2北愛爾蘭名將麥克羅伊，這天未踏進球場就確定提前道別這場比賽。
首輪敗戰的麥克羅伊，24日第2天本來要迎戰美國選手伍德南，不過伍德南因家庭因素退賽，但他必須等待首日對手丹麥好手傑德森的比賽結果，才能確定是否留在場上續戰。
結果傑德森以「贏4洞剩3洞」擊敗阿根廷新秀葛利諾，前兩天戰績2勝0敗，麥克羅伊不幸遭到淘汰。
美國名將華森、米克森都以2勝0敗晉級，2位同是23歲的美國新生代好手史畢斯與湯瑪斯，同樣1勝1敗，本季贏得3勝的日本好手松山英樹1和1敗，與麥克羅伊同遭淘汰命運。
(中時電子報)
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